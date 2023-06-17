Невероятная операция проводилась под обстрелами врага.

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности смогли провести операцию по эвакуации людей с временно оккупированных территорий Херсонской области, которые затопило в результате подрыва Каховской ГЭС россиянами.

"С первых дней трагедии сотрудники Центра спецопераций "А" вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны вывозили людей, попавших в ловушку на левом берегу Днепра. Отдельно – доставляли продукты питания и лекарства с помощью дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала гражданских. Наши артиллеристы сразу же уничтожили эту российскую позицию, которую оккупанты оборудовали на крыше жилого дома.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС, вызвав масштабную техногенную катастрофу.

Установлено, что оккупанты не эвакуируют украинцев, а пользуясь моментом грабят их и расстреливают во время попыток спастись.

В то же время украинские защитники нашли способ передавать на эти территории гуманитарную помощь. Украинский ударный дрон Vampire, который ранее уничтожал врага, доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации.

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