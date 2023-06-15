Украинский ударный дрон Vampire, который ранее уничтожал врага, доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации.

Пока российские оккупанты не эвакуируют жителей затопленного в результате теракта на Каховской ГЭС левобережья Херсонщины, украинские защитники нашли способ передавать на эти территории гуманитарную помощь.

С этой целью используют дроны украинского производства, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Россияне не эвакуируют местных из затопленных районов и не дают сделать это Украине. Но на помощь приходят технологии. Украинский ударный дрон Vampire, который ранее уничтожал врага, доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации. Украина ежедневно борется за жизнь людей, которые оказались в ловушке", – написал он и опубликовал эксклюзивные кадры с оккупированного левого берега.

Ситуация на левом берегу Днепра - что сообщалось

6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, вызвав масштабную техногенную катастрофу. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, по состоянию на 15 июня затопленными остаются 44 населенных пункта (из них 17 – временно оккупированный левый берег).

На правом берегу продолжается эвакуация населения. Уже эвакуировано около 2,8 тысяч человек. Также удалось спасти более 100 жителей захваченного левобережья.

Эвакуация происходит под постоянными обстрелами врага. В частности, 11 июня враг атаковал эвакуационную лодку с гражданскими с левого берега. В результате удара пострадали 23 человека, три человека погибли. Также враг обстреливает правый берег, атакуя тех, кто помогает спасать население от последствий ужасного теракта. Вчера в результате такого удара пострадали двое волонтеров.

Украина официально обращалась к ряду международных организаций с просьбой присоединиться к спасению населения левого берега. ООН заявила о готовности помочь, однако известно, что организация 7 июня запросила у оккупантов доступ на захваченные территории и до сих пор не получила гарантий безопасности от них.

Известно, что на оккупированных территориях есть пропавшие и погибшие в результате теракта.

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