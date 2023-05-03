Существует рациональное объяснение, почему для коррумпированных чиновников выгодна эта операция.

Имитация "атаки" на Кремль - это способ скрыть коррупцию среди российских военных и чиновников, чем приносит какую-то пользу. Кроме того, теперь в России "закрутят гайки".

Об этом заявил советник главы Минобороны Алексей Копытько. По его словам, заявления Кремля о якобы "атаке украинского беспилотника" "федеральной операцией "Ы". Басни об ущербе от атак неопознанных дронов помогают скрыть ущерб, причиненный кражей самих российских чиновников.

"Это универсальный способ объяснить и списать любые убытки. Можно годами воровать, а потом бац – "прилетает" спасительный беспилотник", – пишет Копытько.

Советник министра также считает, что в Кремле понимают, что никакие "бендеровцы" не смогут нанести такой ущерб, как свои же россияне. Он намекнул, что многие россияне за деньги готовы запустить дрон со взрывчаткой на Кремль.

Кроме того, Копытько напомнил, что Кремль сейчас вводит все новые ограничения именно в отношении россиян, потому что "в конкретном случае гораздо опаснее беспилотник, который летит пять километров, а не тысячу".

"Атака" на Кремль

Сегодня Россия заявила, что Украина осуществила попытку убить Путина. Военные и спецслужбы якобы вывели из строя два беспилотника, которые атаковали Кремль, пострадавших нет.

Украина свою причастность отрицает, а в США, комментируя ситуацию, заявили, что Украина может сама решать, как себя защищать.

Пропагандисты устроили неподдельную истерику из-за якобы ударов украинскими беспилотниками по Кремлю. В то же время украинцы на "хлопок" реагируют мемами. Самые интересные из них - в подборке УНИАН.

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