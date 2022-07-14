Поисковая операция длилась 5 дней, к ней было привлечено 323 человека.

Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в городе Часов Яр.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в своем Telegram-канале.

"От ракетного удара в доме погибли 48 человек, в том числе 9-летний мальчик. Еще 9 человек удалось спасти", - сообщил он. При этом напомнил, что поисковая операция длилась 5 дней, к ней было привлечено 323 человека.

Как сообщал УНИАН, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Вчера, 13 июля, начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко сообщил, что идентифицировано большинство из 48 погибших. Он отметил, что неопознанными остаются одиннадцать тел погибших в результате ракетного удара.

Вас также могут заинтересовать новости: