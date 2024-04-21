По словам американского военного, патроны к советским винтовкам легче найти на фронте.

Американский ветеран, который сейчас защищает Украину, заявил, что военные его подразделения предпочитают винтовки советских времен, а не современные, поскольку к ним легче найти боеприпасы, которые можно захватить и у россиян. Об этом пишет Business Insider.

Джонатан Покетт, который сейчас служит в Украине снайпером, отметил, что его подразделение ценит автоматы АК-74 под патрон 5,45×39 мм.

"Причина, почему именно наше подразделение предпочло АК-74, заключается в том, что эта система оружия есть в изобилии как у украинцев, так и у россиян", - отметил он.

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По его словам, Украина, которая когда-то была частью СССР, имеет в арсенале большое количество оружия советских времен, которое уже долгое время находится в стране. Он добавил, что есть и другие способы получить нужные патроны к винтовкам и отметил, "если вы идете в атаку на российские позиции и вам нужно пополнить запасы, россияне обычно имеют патроны калибра 5,45".

В издании рассказали, что Покетт служит в роте "Отборных", подразделения бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Технически это подразделение является разведывательным, однако оно также занимается выполнением фронтовых штурмовых операций и оборонительными действиями. Также известно, что военный был ранен в январе, поэтому теперь находится на восстановлении и тренировках в Киеве.

Покетт отметил, что наличие большого количества старых винтовок среди украинских воинов является проблемой планирования.

"Запад предоставил много западных винтовок под патрон 5,56, но проблема заключается в том, что украинцы не всегда хорошо закрепляли эти оружейные платформы в определенных районах", - объяснил Покетт, имея в виду стандартный натовский патрон 5,56х45 мм.

По его словам, проблема с оружием, которое предоставляют западные страны, заключается в том, что оно в основном имеет калибр 5,56, а снаряды с Запада в последнее время являются дефицитными.

Американский снайпер отметил, что украинцы уже не стреляют из своих высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) американского производства, как это было раньше. Поккет добавил, что из-за нехватки ракет подразделение прекратило поражать цели, которые они поражали в начале войны.

Он отметил, что военные его подразделения также были вынуждены посылать пехоту для борьбы с небольшими группами российских военных, которые наступали, вместо того, чтобы вести неприцельный огонь на поражение, что подвергало бойцов ВСУ большему риску.

Поккет подчеркнул, что Украине "отчаянно" нужны артиллерия и боеприпасы. В этом они нуждаются больше, чем в современной технике, среди которых и танки. По его словам, важнейшим вооружением на фронте сейчас являются "боеприпасы, гранаты, мины или другие типы мин, ракеты, различные ракетные системы".

"Что может сделать один танк? Не так много, как 50 000 артиллерийских снарядов, 5 000 минометных мин", - сказал он.

Дефицит оружия в ВСУ: что известно

Ранее заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский рассказал, как ВСУ воюют с дефицитом снарядов. По его словам, украинские военные пытаются компенсировать нехватку боеприпасов наращиванием применения различных дронов отечественного производства.

Также издание The Wall street Journal рассказало, что украинским воинам приходится искать снаряды в болотах и на минных полях. По информации журналистов, солдат Макс Полюхович, который занимается поиском неиспользованных боеприпасов, которые российская армия оставила во время отступления, стал важным источником снарядов для бригад на восточном фронте.

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