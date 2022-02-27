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На горячую линию для родственников российских оккупантов "Вернись живым из Украины" звонят сотни людей, которые разыскивают своих близких.
Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.
"Захваченные в плен имеют возможность позвонить домой, как этот очередной "заблудший" из Новокузнецкого ОМОНа. Чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должны узнать как можно больше россиян", - говорится в сообщении.
Горячая линия "Вернись живым из Украины": +380894201860, +380894201861, +380894201862.