Горячая линия для родственников российских солдат и офицеров "Вернись живым из Украины".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об открытии горячей линии для всех, у кого где-то в Украине "потерялся" российский солдат.

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook.

"С сегодняшнего дня с 19: 00! Для всех, у кого где-то на украинской земле потерялся российский солдат", - написал он.

В заметке министра размещено сообщение, где сказано, что это горячая линия для родственников российских солдат и офицеров и указаны номера телефонов. Отмечается, что "если ваши близкие в последние месяцы отправились на учения и с ними нет связи, то скорее всего они участвуют в нападении на Украину".

При этом отмечается, что за два дня украинскими войсками убито и ранено несколько тысяч российских интервентов, более 200 захвачено в плен.

В листовке сказано, что с помощью этой горячей линии они смогут узнать о своих родных и решить "когда и как смогут забрать тела погибших родственников".

Напомним, украинские бойцы достойно дают отпор агрессору. По состоянию на утро 26 февраля было известно о 3000 погибших российских военных.