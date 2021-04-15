Сегодня утром в Донецкой области пес спас жизнь военнослужащим ВСУ. Собака случайно наткнулась на мину.
Читайте такжеОккупанты на Донбассе дистанционно заминировали гражданский сектор Зайцево (фото)Видео с места происшествия опубликовано на странице 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.
По словам украинских бойцов, пес наткнулся на одну из советских противопехотных осколочных мин натяжного действия ПОМ-2 "Отек" в районе поселка Новгородское. Такие мины предназначены для вывода из строя личного состава и устанавливаются только средствами дистанционного минирования.
"15 апреля. Утро, семь часов, Новгородское. Российским оккупантам нет покоя. ПОМ-2 "Отек". Три штуки. К счастью, без жертв. Эту ПОМку, которая на видео, случайно "снял" пес", - сообщили военные.
Отмечается, что собака осталась жива.
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