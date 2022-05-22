Всего к Черноморскому флоту относятся шесть подводных лодок проекта "Варшавянка".

У причалов Южной бухты оккупированного Севастополя остались две подводные лодки проекта "Варшавянка", то есть треть действующих подводных лодок Черноморского флота России.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В целом к Черноморскому флоту принадлежат шесть подводных лодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино". Это многоцелевые дизель-электрические подводные лодки. Помимо минно-торпедного вооружения, они несут крылатые ракеты типа "Калибр".

Таким образом, в море сейчас находятся четыре из шести подводных лодок, что составляет две трети.

У причала также стоит украинская подводная лодка "Запорожье": российские войска взяли ее штурмом в марте 2014 года во время оккупации Крыма.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в море из оккупированного Россией Севастополя выходили все действующие подводные лодки Черноморского флота. В Южной бухте причалы, возле которых обычно стоят подводные лодки, были пусты.

21 мая оперативное командование "Юг" сообщило, что в Черном море продолжается маневрирование больших десантных кораблей и носителей крылатых ракет: в готовности к применению более полутора десятка убийственных снарядов.

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