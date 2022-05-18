Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отметил, что в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с суммарным залпом более 20 ракет, а также назвал основную цель России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Говоря о Черноморской и Азовской операционной зоне, Мотузяник отметил, что корабли российского Черноморского флота в акваториях Азовского и Черного морей продолжают вести разведку и оказывать огневую поддержку своим подразделениям на Приморском направлении.
"В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с суммарным залпом до 24 ракет", - отметил он.
Спикер подчеркнул, что основная цель врага остается пока неизменной - это попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил на востоке Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, Херсонской областей.
"А также удержание устойчивости сухопутного коридора с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметил Мотузяник.
Напомним, российские войска ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля. Власти РФ назвали войну в нашем государстве "спецоперацией" для "денационализации" населения.
Противник сначала обстреливал военные объекты, а затем атаковал и мирных жителей ряда городов. В частности, враг открывал огонь из корабельной артиллерии.
В мае в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что в Украине уже зафиксирована гибель 3 381 человека.
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