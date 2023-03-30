Среди кучи бутылок российские наемники якобы тренируют свои навыки стрельбы.

Наемники российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" свили себе "гнездо" в погребах Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте (Донецкой области). Ранее о том, что боевики собираются задержаться в украинском городе, говорил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Обзор "военного города" провел российский "корреспондент" издания "Известия" Сергей Прудников. В кадре показали штаб, госпитали и стрельбища, расположенные в винных катакомбах завода.

В одном из ключевых цехов завода есть огромные емкости, в которых до недавнего времени хранились тысячи литров вина, а одна из зал содержит готовую продукцию: лишь на одном стеллаже расположено около 500 бутылок вина, а там таких среди катакомб - множество.

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По словам самих "вагнеровцев", они к алкоголю не прикасаются и "дегустации" не проводят, а лишь иногда используют бутылки, "которые лежат без дела". На них наемники отрабатывают свои навыки стрельбы.

Отмечается, что соответствующую базу наемники ЧВК обустроили еще в начале 2023 года. В кадре также показали бункер со стальными дверями и стенами.

Названо приблизительное количество "вагнеровцев" под Бахмутом

Напомним, что на днях начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал ориентировочное количество российских наемников ЧВК "Вагнер", которые воюют на фронте возле Бахмута (украинский город в Донецкой области).

Он отметил, что сейчас там ориентировочно находятся 6 тысяч боевиков. Еще примерно 20-30 тысяч составляют военные, которых "вагнеровцы" временно рекрутировали под Бахмут.

Военные эксперты говорят, что российские наемники несут на этом направлении огромные потери. По словам Александра Коваленко, потери ЧВК под Бахмутом могут привести к окончательной ликвидации преступного формирования.

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