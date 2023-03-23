Основатель организации рассказал о дальнейших планах наемников по поводу Украины.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал, продолжат ли его наемники воевать на территории Украины на фоне слухов о том, что наступление "вагнеровцев" под Бахмутом (Донецкая область) угасает.

В частности, бывший повар Путина раскритиковал статью журналистов Bloomerg. В ней сообщалось, что Россия готовится свернуть операции ЧВК в Украине на фоне сокращения поставок боеприпасов со стороны Минобороны РФ. Его ответ опубликовала пресс-служба.

"Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", - заявил Пригожин.

Наемники ЧВК "Вагнер" истощены под Бахмутом

Напомним, что в январе 2023 года журналисты Bloomberg опубликовали масштабную статью о том, что войска РФ фактически истощены под Бахмутом. Тогда СМИ писали, что россияне понесли на этом направлении огромные потери, которые могут обернуться тактическим успехом для ВСУ.

Также в феврале у Bloomberg вышел материал о том, что уже весной ВСУ могут получить новые возможности для деоккупации Крыма на фоне нарушения военных поставок ВС РФ.

Буквально сегодня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырской подтвердил, что наемники ЧВК "Вагнер", которые являются основной силой войск РФ под Бахмутом, сильно истощены. Ранее подобный сценарий событий уже разворачивался под Киевом, Харьковом и на других территориях, которые деоккупировали украинские войска.

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