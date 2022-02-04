Немецкие высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что ФРГ не планирует поставлять Украине оружие.

Украинское посольство в ФРГ официально обратилось к немецкому правительству с просьбой о поставках оружия.

Издание Süddeutsche Zeitung сегодня цитирует письмо, адресованное МИД Германии, в котором приводится список необходимого вооружения, сообщает Deutsche Welle.

Киев просит Берлин "как можно скорее обработать этот запрос" учитывая "исключительно напряженную ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию и угрозу российской агрессии".

По данным SZ, Украина просит предоставить ей зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновое оружие, микроволновые системы уничтожения, электронные системы слежения, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения и боеприпасы. Речь идет о "системах вооружений защитного действия", говорится в письме.

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Ранее сообщалось, что 19 января Украина обращалась с просьбой о предоставлении ей вооружения к Министерству обороны ФРГ. Тогда посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял о необходимости 100 тысяч касок и бронежилетов для добровольцев, а также военных кораблях и зенитных комплексах. Берлин тогда согласился передать Киеву 5,3 млн евро на полевой госпиталь и 5 тысяч касок.

Позиция Германии по поставкам оружия Украине

В конце 2021 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает идею о поставках Украине оружия. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не будет способствовать усилению безопасности Украины".

17 января после переговоров с главой МИД Дмитрием Кулебой Бербок сообщила, что правительство ФРГ не изменило позицию о поставках в Украину оружия.

18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить вторжение Российской Федерации в Украину.

3 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина еще раз обратилась к Германии с просьбой предоставить вооружение.

По словам министра, кроме военной помощи, Украина просила прекратить блокирование Германией вопрос о поставках ей оружия другими странами, однако ФРГ продолжает блокировать приобретение Украиной летального оружия через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

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