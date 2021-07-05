За прошедшие сутки, 4 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook в утренней сводке по состоянию на 07:00 5 июля.
В результате обстрелов погиб один военнослужащий.
Кроме того, еще один военный получил осколочное ранение.
«После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное», - говорится в сообщении.
Обстрелы на Донбассе 4 и 5 июля
Читайте такжеНа Донбассе в результате обстрела российских оккупантов ранен украинский военныйТак, 4 июля зафиксированы следующие нарушения:
- вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
- возле Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов;
- в направлении Тарамчука противник обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 5 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня:
- возле Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Золотого-4 враг вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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