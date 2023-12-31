Он пополнил ряды российской армии.

Сын пропутинского актера Ивана Охлобыстина пополнил ряды российской армии, которая устроила в Украине геноцид. Василий присоединился к оккупантам и теперь вместе с ними будет открывать огонь по украинским военным.

Как сообщают росСМИ, Василий пошел в военкомат сразу после окончания университета. Сам Охлобыстин поддержал решение своего отпрыска. Более того, он хвастается тем, что его сын будет убивать украинцев.

О жизни своего ребенка Охлобыстин вовсе не переживает. Даже наоборот он считает, что Василий пройдет хорошую школу жизни.

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"Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем", - высказался актер.

К слову, Иван Охлобыстин часто ездит на Донбасс к оккупантам. Он привозит им гуманитарную помощь. Во время одного из таких визитов он попал под обстрел. Однако, путинист остался жив. Его спас бронежилет.

Позиция Ивана Охлобыстина по войне

Еще в 2014 году он поддержал незаконную аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. С 24 февраля 2022 года он неоднократно говорил, что планирует поехать на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов. Однако, пока он этого не сделал.

Также Охлобыстин говорил о "насильственном лечении" тех, кто против РФ. Звезда "Интернов" утверждает, что позицию таких людей он считает "недугом".

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