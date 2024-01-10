Украина занимает 18 место, рядом с Израилем и Германией

Ежегодный рейтинг сильнейших армий мира опубликовали аналитики Global Firepower, проведя ранжирование на основе имеющейся огневой мощи. В этом году Украина опустилась на три позиции, заняв 18 место. Ее ближайшими соседями являются Израиль (17 место) и Германия (18 место).

При формировании рейтинга эксперты использовали более 60 отдельных факторов для определения оценки каждой страны учитывая количество воинских подразделений и финансовое состояние, материально-технические возможности, географию и другие аспекты.

Украина имеет индекс мощности 0,2598 (чем меньше, тем лучше, идеальным показателем считается 0,0000).

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"Украинская военная мощь укрепляется благодаря финансовой и материальной поддержке западных союзников - в частности, США. В феврале 2024 года исполняется два кровавых года с начала российско-украинской войны", - отмечается в отчете.

Самым слабым местом Украины являются Военно-морские силы, на втором месте - Воздушные силы.

Что касается тройки лидеров, то в этом году она осталась неизменной:

США - 0,0699

Россия - 0,0702

Китай - 0,0706

На четвертом месте Индия - 0,1023; на пятом - Южная Корея - 0,1416.

Украина в рейтинге сильнейших армий мира

В прошлом году Украина стремительно поднялась в рейтинге сильнейших армий мира, улучшив свои позиции с 22 позиции до 15-й. Тогда ближайшими соседями Украины были Египет (14) и Австралия (16).

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