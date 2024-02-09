Противники потерпели провалы на юге Украины, поделились в Силах обороны.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские войска продолжают штурмовать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области, недалеко от населенного пункта Крынки.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Мы продолжаем удерживать занятые позиции и отражать атаки врага. Со стороны оккупантов интенсивность атак существенно снизилась. В последние дни это были 3-4 такие атаки, а за минувшие сутки мы насчитали две такие попытки. Но они также были неудачными", – заявила пресс-секретарь. Она также добавила, что российским войскам запретили использовать технику во время штурма украинских позиций.

"Продолжаются действия штурмовых групп пешим порядком, бронетехнику враг пока не применяет. Очевидно, экономит. И это уже длительное время происходит, после того, как они достаточно мощно теряли ее во время каждого штурма, был запрет на использование техники и сейчас видим исключительно выходы пехотных групп", – сказала Гуменюк.

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По ее словам, враг имеет достаточное количество техники на этом направлении. Не использует он ее из-за экономии, поскольку во время большинства предыдущих штурмов украинского плацдарма большое количество российской техники было уничтожено. Пресс-секретарь также сказала, что "она им все еще нужна".

Война в Украине, – какой день и что творится на левобережье

9 февраля – 716 день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее Наталья Гуменюк также сообщала, что российские войска часто отказываются штурмовать украинские позиции в крынках.

Напомним, в сети появилось видео, на котором украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. Таким образом, военные опровергли заявления РФ о якобы "устранении украинского плацдарма".

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, для оккупантов Крынки являются очень неудобной локацией, и они не могут противодействовать расширению плацдарма ВСУ.

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