Также на Оболони работали вражеские ДРГ.

В Оболонском районе Киева ситуация неспокойная, ранее сообщалось о передвижении военной техники по улицам.

Поэтому в КГГА просят местных жителей в связи с приближением активных военных действий просят не выходить на улицу.

"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что можно выходить на улицу только в случае необходимости перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога".

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