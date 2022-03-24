Военные РФ пока не отреагировали на эту акцию.

Начиная со второй недели войны, города и села на Херсонщине находятся под оккупацией рашистов. Несмотря на это, на мэрии города вывесили огромный флаг Украины.

Об этом у себя в фейсбуке сообщил городской голова Игорь Колыхаев. Мэр города отметил, что ранее висевший там флаг был поврежден в ночь, когда обстреливали мэрию Херсона. Само знамя, к слову, уже испортилось со временем.

"Сам флаг давно пора заменить. Он выгорел и отряхнулся. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый", – отметил мэр Херсона.

Херсонцы вместе с городскими властями не оставляют надежду вернуть город под контроль. Местные жители постоянно выходят на проукраинские митинг и разными способами дают агрессорам понять, что им здесь не рады.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют устроить "большой террор" в Херсоне, чтобы снизить градус протестов среди местного населения. Он будет заключаться в похищение и вывозе местных жителей в Россию.

Несмотря на усилия правительства Украины и международных гуманитарных организаций, в РФ пока отказываются создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия.

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