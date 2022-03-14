Российские войска совершили обстрел детского сада в Чугуеве (Харьковская область).
Как отметили в Харьковской областной прокуратуре, по данному факту начато уголовное производство.
В понедельник, 14 марта, оккупанты совершили артиллерийский обстрел детского сада.
Обломками от снарядов убит 15-летний парень. Также поврежден ряд частных домов.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователем Управления СБ Украины начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отметили в прокуратуре и добавили, что досудебное расследование продолжается.
Ранее в городе Дергачи на Харьковщине в результате вражеского обстрела дома погибла 15-летняя девочка.
Также сообщалось. что в ночь на 14 марта на Харьковщине оккупанты продолжили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры, есть погибшие и раненые.