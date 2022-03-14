В здании находились родители и еще двое детей, они не пострадали.

В городе Дергачи на Харьковщине в результате вражеского обстрела дома погибла 15-летняя девочка.

Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"В результате обстрела рашистов погиб ребенок, 2007 года рождения. Дарья пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей и в этот момент в их здание в Дергачах попал снаряд", - рассказал он.

По информации Болвинова, в доме находились родители и еще двое детей, они не ранены.

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