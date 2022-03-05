Экологи скоординировали действия в сфере окружающей среды в условиях российской агрессии.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции требует немедленного вмешательства международных организаций.

Об этом говорится в сообщении на странице главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха в Facebook.

"Ситуация на Запорожской АЭС требует немедленного вмешательства международных организаций", - подчеркнул он.

Отмечается, что государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" пытается отслеживать и контролировать ситуацию на ЗАЭС, особенно в отношении эксплуатации шести энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.

"Однако ситуация является крайне угрожающей и опасной. Нарушены требования ядерной и радиационной безопасности. Последствия трудно предсказать. Требуется немедленное вмешательство МАГАТЭ и стран - членов ядерного клуба", - отмечается в сообщении.

Старух сообщил, что состоялась координационная встреча представителей государственных учреждений - Государственной экологической инспекции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, департаментов экологии областей, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также общественных организаций (ОО "Всеукраинская экологическая лига", которая выступила организатором конференции, МБФ "Экология право человек", ГО "Экодия", WWF).

"Экологи скоординировали действия в сфере окружающей среды в условиях российской агрессии", - говорится в сообщении.

Заместитель директора Департамента защиты окружающей среды Ирина Пирогова проинформировала о текущей ситуации на Запорожской АЭС. "Ситуация требует немедленного вмешательства международных организаций и контролеров в сфере атомной энергетики и безопасности, принятия самых жестких мер, в частности, со стороны НАТО и стран - владельцев ядерного оружия", - отмечается в сообщении.

И. о. министра защиты окружающей среды сообщил, что министерством сейчас создан штаб по мониторингу экологических чрезвычайных ситуаций.

Для централизованного сбора всей информации о преступлениях российских террористов против окружающей среды и здоровья людей Минзащиты окружающей среды создана единая информационная платформа, идет работа по развертыванию колл-центра на базе облачного хранилища Microsoft Corporation для безопасного сбора и дальнейшей передачи такой информации.

Кроме того, совместно с командой "SaveDnipro" был разработан функционал мобильного приложения. В ближайшее время в приложении SaveEcoBot появится опция, которая позволит в несколько кликов в унифицированной форме присылать фактаж о преступлениях против окружающей среды.

Также для обработки информации создаются экспертные группы по направлениям - вода, воздух, почвы. Все эксперты могут приобщиться к экспертной оценке нанесенного ущерба. К работе на министерском уровне будут привлечены военные экологи и экологи ГСЧС.

Так, сейчас работа фактически происходит по двум направлениям - экспертный блок и блок сбора информации, к которым может присоединиться каждый неравнодушный.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции.

По состоянию на 6:20 4 марта спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром того же дня в Госатомрегулирования сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими Российской Федерации.

Также сообщается, что энергоблоки не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

По данным Министерства внутренних дел Украины, возле города Энергодар сосредоточено около 90 единиц вражеской техники и подразделения "кадыровцев".

Украина попросила МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.