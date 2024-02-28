Она также отметила, что за предыдущие боевые сутки враг собрал силы только на одну штурмовую попытку.

Российские оккупационные войска продолжают "мясные штурмы" села Крынки на левобережье Днепра в Херсонской области. При этом враг не применяет во время атак бронетехнику.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что украинские воины прочно удерживают свои позиции. По ее словам, Силы обороны отходить оттуда не собираются.

"Мы не собираемся отходить, у нас достаточно надежные позиции на плацдармах, мы укрепились там, несмотря на то, что враг действительно абсолютно варварским способом фактически сравнял с землей населенный пункт Крынки. Однако мы закрепились там и можем говорить о наших безусловных успехах, потому что именно на фоне заявления, которое поспешили сделать оккупанты, они сами же для себя имели большие имиджевые потери (речь о заявлении о якобы захвате Крынок, – ред.)", – подчеркнула она.

Гуменюк также отметила, что за предыдущие боевые сутки враг собрал силы только на одну штурмовую попытку. Речь идет об около 30 оккупантах, которые в составе трех групп по 10 человек пытались с разных сторон подойти к Крынкам.

В то же время она признала, что с логистикой у украинских сил на том участке сейчас "не очень все хорошо".

"Всем понятно, что когда у тебя за спиной Днепр, с логистикой не очень все хорошо. А у оккупантов при том, что у них за спиной суша и есть возможности отхода и на оборудованные позиции, однако неиспользование в штурмах бронетехники у них продолжается как командирское эмбарго. То есть им запрещено использовать технику, потому что они ее безвозвратно теряют. И при том, что у них есть ресурс, который можно подтягивать, они ее все равно экономят. Сейчас у них просто сезон "мясных штурмов", – констатировала Наталья Гуменюк.

Война в Украине: ситуация на фронте

Третья штурмовая бригада выбила россиян из Красногоровки в Донецкой области. Отмечается, что оккупанты накатами атаковали юго-восточную часть города и вошли в населенный пункт. Чтобы не дать врагу закрепиться, украинские защитники осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия расширила атаки на 5 поселков на Авдеевском направлении. К линии обороны Бердичи - Орловка - Тоненькое добавилось Первомайское и Невельское. Всего в течение суток на фронте произошло 79 боевых столкновений с противником.

Вас также могут заинтересовать новости: