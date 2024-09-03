Российские захватчики имеют огромное преимущество в живой силе.

Если на российско-украинском фронте ничего не изменится, то после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск.

Об этом рассказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич в разговоре с The Times. Две недели назад, когда российское наступление на Покровск опасно ускорилось, его бойцов перебросили из Лимана в Нью-Йорк. Военный не понимает решение останавливать российский авангард "в лоб".

"Мы должны были бы наступать от Нью-Йорка, через выступ, и окружить их. Вместо этого мы сами попадем в окружение. Преимущество русских в живой силе здесь огромное. Они привыкли высылать небольшие подразделения из двух-четырех солдат, чтобы связать противника на земле, и пока мы бегаем за четырьмя ребятами, они продвигаются в другом месте. Тактика самоубийственная, но эффективная. И они могут себе это позволить. У них 120 миллионов человек", - пояснил Кротевич. Видео дня

Военный показал журналистам снятые с воздуха кадры близкого столкновения - украинские бойцы подожгли шины, чтобы выкурить российских захватчиков из подвала. "Они теряют здесь много людей, гораздо больше, чем мы. И все равно они продолжают прибывать. В Курске они бросают артиллерию и бригады, чтобы удержать свои позиции", - добавил Кротевич.

По его словам, потеря Покровска не должна означать потерю страны или даже Донбасса, однако время на смену курса истекает. "Если ничего не изменится, после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск. В 2014 году они находились в "мягкой оккупации". На этот раз она не будет такой мягкой", - подчеркнул боец.

Солдат 93-й механизированной бригады Евгений, который участвовал в битве за Бахмут, сказал журналистам, что Покровск падет гораздо быстрее. "Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного. Все разваливается так быстро", - добавил он.

Ситуация на фронте

Как известно, российская оккупационная армия продолжает наступать на Донбассе, наибольшее внимание уделяя Покровскому направлению. Аналитики сообщают о новых продвижениях захватчиков.

По мнению бывшего командира роты батальона Айдар Евгения Дикого, российские войска могут дойти до окраин Покровска уже в ближайшее время.

В Покровской громаде продолжается эвакуация, город покидает большое количество людей.

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