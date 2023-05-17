Враг искусственно повысил уровень воды в Каховском водохранилище.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что росийские оккупанты создали для себя минную ловушку на левом берегу Херсонской области, когда искусственно повысили уровень воды в Каховском водохранилище.

"Искусственно поднимая воду в Каховском водохранилище, они пытаются провоцировать признаки техногенной катастрофы. Они сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали. После этого даже в их пабликах возник большой скандал из-за того, что они потеряли людей, затопив определенные участки местности без предупреждения", – рассказала она в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, именно поэтому оккупационные войска пытаются по тем заминированным участкам маневрировать с помощью лодок, которые они "отжали" у местного населения.

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Ситуация на Херсонщине

Российские оккупанты не прекращают обстрелов населенных пунктов Правобережья Херсонской области, которое украинские воины освободили в ноябре 2022 года. Во время атаки по Зеленовке 17 мая оккупанты убили ребенка и двух мужчин. Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в области высокий уровень загрязнения территорий боеприпасами. 16 мая на российской мине подорвался подросток. 17-летний парень получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Сообщалось, что его планируют эвакуировать в больницу в Кривом Роге.

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