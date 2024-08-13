За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники противника. Поражены пункт управления и артиллерийская система.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением семи ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 96 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4 тыс. 400 обстрелов, из них 123 - из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

"Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Запселье, Могрица, Большой Прикол, Ольшанка, Сенное, Большая Рыбица, Партизанское, Юнаковка, Локня, Вакаловщина, Глухов, Покровка, Веселовка, Мануховка, Груновка Сумской области; Нововодяное Луганской области; Торецк, Нелиповка, Нью-Йорк, Дилиевка, Дружба, Александрополь, Новодонецкое, Мирноград, Водяное Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Бургунка Херсонской области. Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и артиллерийскую систему", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении шли три боя, на Купянском направлении произошло 12 боестолкновений, на Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза, на Северском направлении произошло четыре боевых столкновения, на Торецком направлении россияне атаковали 10 раз.

Кроме того, отмечается, что на Покровском направлении наши защитники отбили 52 вражеских штурмовых действия.

"На Кураховском направлении Силы обороны отражали восемь атак противника. На Времовском направлении враг наступал шесть раз. На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев", - говорится в сводке Генштаба.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 593 тыс. 160 человек. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 160 российских оккупантов.

Также поражено немало техники противника, в том числе пять танков и 17 ББМ, 36 артиллерийских систем, 19 БпЛА оперативно-тактического уровня, одно средство ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: