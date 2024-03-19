Россия несет ошеломительные потери в ведении захватнической войны против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-20"), которое проходит на авиабазе в Германии.
"Более двух лет украинские силы ведут борьбу с путинской агрессией с неповиновением и мастерством. Россия заплатила ошеломляющую цену за имперские мечты Путина. По меньшей мере 315 тысяч российских солдат были убиты или ранены с начала вторжения Путина в феврале 2022 года", - сказал Остин.
По его словам, Россия потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение войск, развертывание и обслуживание военной техники с целью ведения имперской войны против Украины.
"Выбранная Путиным война будет стоить России 1,3 триллионов долларов в ожидаемом ранее экономическом росте до 2026 года", - добавил Остин.
При этом, как отметил глава Пентагона, украинские защитники продолжают подрывать военные способности Кремля.
"Украина потопила, уничтожила или повредила около 20 средних и крупных российских военно-морских судов. И Украина продолжает сбивать российские военные самолеты", - отметил министр обороны США.
Потери России в Украине - последние данные
Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Украины, Силы обороны Украины за прошедшие сутки устранили еще 810 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составляют 431 тыс 550 человек личного состава.