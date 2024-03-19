Ощутимо возросли потери РФ на 19 марта 2024 года. За прошедшие сутки, 18 марта, украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава российской оккупационной армии и техники.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, Силы обороны нашего государства также уничтожили одну систему противовоздушной обороны врага. В то же время российские оккупанты нанесли семь ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 110 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам. "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - говорится в сводке Генштаба.
Отмечается, что от авиационных ударов врага пострадали населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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Как сообщал УНИАН, потери российской армии на сегодняшний день уже составляют 432 390 оккупантов. За прошедшие сутки враг потерял еще 840 захватчиков.
Утром в сети появилось фото части российской ракеты ПВО, которая попала в жилой дом под Белгородом. Вследствие этого, ранения получила одна женщина.