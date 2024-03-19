Противники за сутки совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня, поделился Генштаб ВСУ.

Ощутимо возросли потери РФ на 19 марта 2024 года. За прошедшие сутки, 18 марта, украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава российской оккупационной армии и техники.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, Силы обороны нашего государства также уничтожили одну систему противовоздушной обороны врага. В то же время российские оккупанты нанесли семь ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 110 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам. "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что от авиационных ударов врага пострадали населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Как сообщал УНИАН, потери российской армии на сегодняшний день уже составляют 432 390 оккупантов. За прошедшие сутки враг потерял еще 840 захватчиков.

Утром в сети появилось фото части российской ракеты ПВО, которая попала в жилой дом под Белгородом. Вследствие этого, ранения получила одна женщина.

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