На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений.

За прошедшие сутки, 15 марта, на фронте между оккупационными войсками России и Силами обороны Украины произошло 61 боестолкновение, сообщает Генштаб в утреннем обращении.

Враг сохраняет свое присутствие на Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах. Отмечается, что войска РФ проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на другие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. На Лиманском направлении украинскими защитниками отражено 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Видео дня

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области. Еще 9 атак врага отбиты на Авдеевском направлении, в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области", - говорится в сводке Генштаба.

Кроме того, российские войска продолжают проводить штурмы украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области. Сообщается, что в течение суток враг совершил три таких штурма.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Утром стало известно, что потери врага за прошедшие сутки составили 840 оккупантов. Общие же потери противника в полномасштабной войне против составляют 432 390 оккупантов. Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 35 боевых бронированных машин, 10 танков и 30 артиллерийских систем.

Между тем в Институте изучения войны заявили, что Путину нарисовали крупнейшие в истории рейтинги на выборах для того, чтобы создать информационные условия для затяжной войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: