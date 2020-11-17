В районе Новотроицкого враг открыл огонь из гранатомета \ фото УНИАН
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Читайте такжеБоевики на Донбассе открыли огонь в районе НовотроицкогоОб этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.
«Вражеская вооруженная провокация не представляла угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет», - говорится в сообщении.
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