С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".
Читайте такжеБольшинство украинцев убеждены, что Россия заинтересована в продолжении войны на Донбассе – опрос
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, неподалёку от населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалёку от Широкино - из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться достигнутых договоренностей 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости
- Минные поля, гаубицы, пулеметные обстрелы: СЦКК заявляет о грубых нарушениях со стороны оккупантов на Донбассе
- Яна Зинкевич: Россияне продолжают использовать Донбасс как полигон для обучения своей армии
- Сутки на Донбассе: боевики били по украинским позициям из минометов
- Разведка назвала фейком информацию о якобы перемещении 100 российских танков на Донбасс
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram