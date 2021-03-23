Вооруженные формирования РФ открывали огонь неподалёку от Водяного, Широкино и Авдеевки.

С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

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Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, неподалёку от населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалёку от Широкино - из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться достигнутых договоренностей 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Автор: Леся Лещенко