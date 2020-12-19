Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

За прошедшие сутки, 18 декабря, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных никто не пострадал.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

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Российские наемники открыли огонь из минометов 120-го калибра возле Водяного на Приазовье. Отмечается, что на этом направлении боевики второй раз за несколько недель дистанционно минировали украинские позиции. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1.

Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки. Сначала они применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии — стрелковое оружие.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому огонь в ответ они не открывали", — говорится в сообщении штаба.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ситуация на Донбассе: что известно

На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля. О продлении режима тишины договорились на нормандских переговорах на уровне советников 11 сентября в Берлине.

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Автор: Виктория Гордиенко