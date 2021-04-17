По состоянию на 7:00 17 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Боевики в течение 16 апреля 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное противник открывал огонь в сторону позиций защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а около поселка Невельское – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеЗеленский заявил, что РФ до сих пор не передала ОБСЕ списки для обмена пленными

В пригороде Водяного, Луганского и Новоалександровки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Майорск – из стрелкового оружия.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а возле Песков – подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Майорск враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сводке.

По состоянию на 7:00 17 апреля со стороны оккупантов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Водяного враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди защитников за текущие сутки нет.

Обострение на Донбассе: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская