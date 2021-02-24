Враг применил минометы 82-го и 120-го калибра.

За прошедшие сутки, 23 февраля, российские боевики на Донбассе 20 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов один украинский боец погиб, еще двое получили ранения.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

В частности, вблизи Зайцево боевики вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Неподалеку Красногоровки враг вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник.

Возле шумов противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Прицепиловки и Катериновки – еще и из стрелкового оружия.

В районе Авдеевки, Луганского, Золотого-4 и Миронивского противник произвел по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовки Второй бил из ручных противотанковых гранатометов.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 24 февраля, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Автор: УНИАН