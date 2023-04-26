Виктор Хоренко посетил воинов и назвал их основное преимущество на поле боя.

Командующий ССО Виктор Хоренко посетил Бахмут, где идут тяжелые бои. Бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами.

"Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что надо делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь в очередной раз доказывает, что ССО - это прежде всего преимущество качества на количестве", - сказал Хоренко, информирует пресс-служба ССО.

Также генерал отметил профессионализм операторов ССО и отметил важность работы групп специального назначения во время обороны города.

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Отмечается, что воины Сил специальных операций в полном объеме выполняют задачи по обороне города, что остается самой горячей точкой фронта. Несмотря на превосходство врага, и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО Украины наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск.

Ситуация в Бахмуте

Во время попыток захватить Бахмут российские оккупанты потеряли десятки тысяч бойцов, а сам город стал своеобразным конечным рубежем для ЧВК "Вагнер", после чего эта группировка не может самостоятельно выполнять боевые задачи.

По данным аналитиков ISW, российские оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не достигли никаких территориальных успехов.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что в Бахмуте идут тяжелые бои. Кроме того," горячо " в населенных пунктах вблизи города.

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