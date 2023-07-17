Украинские военные проявили выдержку и показали свой профессионализм.

Украинские защитники яростно сражаются с российскими оккупантами по всей линии фронта. В районе Кременной Луганской области бойцы Сил обороны отразили попытки захватчиков атаковать.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал кадры реального боя под Кременной, который вели воины Владимирского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны недалеко.

"Видео реального боя, снятое на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100 ОБр ТрО недалеко от Кременной. Наши воины отражают все попытки врага атаковать. Уверенная и профессиональная работа", - говорится в комментарии к видео.

На обнародованных кадрах видно профессиональную работу украинских военных в тяжелых и опасных условиях.

Бои под Кременной - последние новости

Уже не первый день в Луганской области, в частности в районе Кременной украинские военные ведут жесткие бои с российскими оккупационными войсками, которые все время пытаются наступать.

Представитель Восточной группы войск, полковник Сергей Череватый заявил, что у россиян около 180 тысяч военных, 120 тысяч из которых на Купянско-Лиманском направлении.

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