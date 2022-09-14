Еще в 2014 году Ольга Симонова отреклась от гражданства Российской Федерации.

На фронте погибла военнослужащая Ольга Симонова "Симба". Россиянка по происхождению, воевавшая за свободу в Украине. Она родом из Челябинска. Девушке было 34 года.

Как говорится в сюжете ТСН, в 2014 году Оля Симонова отреклась от российского гражданства и переехала в Киев.

Сначала была парамедиком в добровольческом подразделении. А в 2017 году Оля стала первым контрактником Вооруженных Сил – иностранкой, которая получила паспорт гражданки Украины во время службы в армии. Оля Симонова дослужилась до звания сержанта и был командиром БМП в 24-й механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Видео дня

С февраля она защищала самые горячие точки Луганщины, а позже ее подразделение перебросили на юг. Но даже в самые адские дни боев она переживала за животных, которых любила больше всего, спасала их, вывозя с Донбасса.

"А еще Оля Симонова очень хорошо выучила наш язык. Она - пример того, как настоящей украинкой не рождаются, а становятся", - говорят журналисты.

По данным "Новинарні" военная подорвалась на взрывном устройстве, выполняя боевое задание в районе города Соледар в Донецкой области.

Как сообщал Генштаб ВСУ, с момента полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины ликвидировали 53 650 российских оккупантов. За прошедшие сутки статистика возросла на 350 противников. Вместе с этим ВСУ взорвали более 60 единиц техники.

Вас также могут заинтересовать новости: