Подтверждено поражение живой силы противника с потерями.

Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков на Сватовском направлении в Луганской области.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram. Удачной работой по оккупантам отметилась наша аэроразведка и артиллеристы.

"На Сватовском направлении аэроразведка наших пограничников совместно с артиллерией ВСУ поразили очередные вражеские цели. Благодаря корректировке уничтожено местоположение россиян с составом боекомплекта и грузовик "Урал", - говорится в сводке.

Также подтверждено поражение живой силы противника с потерями.

Последние потери РФ на фронте Украины

Напомним, что каждый день Генштаб ВСУ и украинские военные радуют новыми отчетами о потерях армии РФ на фронте Украины.

К примеру, по состоянию на утро 6 апреля наши защитники "отминусовали" еще 480 вражеских солдат. Общие потери РФ составляют 177 110 оккупантов.

Также удалось уничтожить 2 танка, 3 бронированные машины, 8 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 4 БПЛА и 13 единиц автомобильной техники врага.

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