На левом берегу Херсонщины враг начал активнее использовать пехотные методы наступления, экономя на технике.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала информацию британской разведки о том, что почти по всей линии фронта Силы обороны переходят на более оборонительную позицию и оценила ситуацию на юге, как активную оборону.

"Это объективная оценка, с пониманием того, что действительно силы соотношение сил наших и враждебных красноречиво. Что их противодействие большим количеством живой силы и техники, все же, для нас трудна для отражения. Но, тем не менее, мы держим наши позиции. И даже, если это оборона, то это активная оборона, в которой мы не даем врагу подвинуться и на некоторых участках удается все же такие оттеснять", - акцентировала Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Она отметила, что фортификация береговой линии Правобережья Днепра надежно укреплена и шансов вернуться в Херсон у российской оккупационной армии нет.

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"С нашей стороны, в нашей зоне ответственности, фортификация береговой линии достаточно надежна и она постоянно совершенствуется. Понятно, что мы предпочитаем максимально обезопасить и гражданское население, и свои позиции от вражеских прошуков. Но, можем отметить, что географически правый берег (Днепра-УНИАН) выше левого, и попыток врага проникнуть на него мы даже не фиксируем. Они маневрируют среди островов, там где могут еще позволить себе какие-то прошуки и попадание кое-что на наши позиции с тем, чтобы проводить диверсионно-разведывательную деятельность. Но, приближаться к правому берегу и возвращаться в Херсон, у них шансов нет", - подчеркнула Гуменюк.

Что касается ситуации на левом берегу Херсонщины, то там враг начал активнее использовать пехотные методы наступления, экономя на технике.

"Действительно, ситуация сложная. Враг давит, пытается применять штурмовые действия для того, чтобы выбивать наши подразделения с занятых позиций, но пока они несут существенные потери и возвращаются на исходные свои позиции, откуда и пришли. Кстати, что касается пришли, то они все чаще используют именно пеший способ штурма, экономя очевидно на технике", - акцентировала Гуменюк.

Она добавила, что даже все социальные сети полны фотографиями и кадрами горящей вражеской техники, где хорошо видно "как отрабатывают наши мастера на дальнобойной артиллерии, корректируя вражеское количество на том отрезке". В то же время, надо осознавать, что вражеской силы на Левобережье действительно много.

"Они представлены там несколькими десятками тысяч личного состава и сотнями единиц техники. И это значит, что борьба идет очень ожесточенная и очень тяжелая. И расширение плацдарма - это вовсе не простой элемент деятельности, а это кропотливая работа, которая очень обильно полита кровью. поэтому, мы предпочитаем не распространять информацию о том, как происходит боевая работа, потому что враг все тщательно отслеживает", - подчеркнула Гуменюк.

Российские оккупанты активнее используют пехотные методы наступления на левом берегу Днепра, но дополнительных ударных резервов не создают.

"Они пытаются маневрировать теми силами и теми ресурсами, которые у них есть на левом берегу. Мы видим подтягивание рот-Z в нашем направлении. Это означает, что приоритет остается за пехотным способом и они готовы к так называемым "мясным штурмам", благодаря тому, что могут так сэкономить технику. То, что дополнительные группировки боевые или ударные создаются, мы не фиксируем ничего подобного. Поэтому, можем говорить, они пока рассчитывают на те силы, которые у них есть в наличии", - отметила Гуменюк.

Если вообще говорить о линии фронта на юге, то она всегда подвижна.

"Особенно в тех условиях, которые мы имеем в нашей зоне ответственности. Напомню, у нас большая часть линии фронта проходит именно по реке Днепр. Но есть уже определенные территории на левом берегу и, действительно, под давлением вражеских сил они могут меняться эти объемы этой территории. Понятно, что наш приоритет - это расширять этот плацдарм. Но, надо осознавать, что все же самое главное – это сохранение жизни наших воинов. Именно поэтому мы говорим о потребности в максимальном количестве дальнобойного оружия, которое позволит уничтожать врага на дальних расстояниях, чтобы он не мог приближаться на те территории. Откуда он обстреливает правый берег, откуда может наносить поражения, в том числе, по нашим позициям левобережных", - пояснила Гуменюк.

Вода добавила, что также российские оккупационные войска стараются максимально применять авиацию, как только это позволяют погодные условия.

"В последнее время стали появляться такие "окошки" для вылета тактической авиации и враг ими немедленно пользуется, сбрасывая управляемые авиабомбы. Это большие разрушения, которые он наносит по правому берегу, по той инфраструктуре, которая прилегает к воде непосредственно, чтобы максимально давить на гражданское население и на силы обороны", - отметила Гуменюк.

Ситуация на левобережье Херсонщины

21 декабря Силы обороны юга Украины информировали, что за прошедшие сутки на Херсонском направлении, на левобережье Днепра, украинские защитники отбили более 30 вражеских атак. Отмечается, что враг не оставил намерения вытеснять подразделения Сил обороны с левобережья Днепра, но украинские воины продолжают меры по расширению плацдарма. Украинские защитники уничтожили десятки оккупантов, реактивные системы "Ураган", пушки и два пункта противника.

20 декабря в отчете британской разведки сообщалось, что вдоль почти всей линии фронта Силы обороны Украины переходят к более оборонительной позиции. В то же время в ведомстве отмечают, что значительный прорыв российских оккупационных войск маловероятен. Украина усиливает полевые фортификационные укрепления вдоль линии фронта.

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