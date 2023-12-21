Украинские защитники уничтожили десятки оккупантов, реактивные системы "Ураган", пушки и два пункта противника.

На Херсонском направлении, на левобережье Днепра, за прошедшие сутки подразделения ВСУ отбили более 30 вражеских атак.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на левобережье враг продолжает укрепление своих позиций, подтягивая резервы. Также противник давит артиллерийскими обстрелами, применяет реактивные системы залпового огня, дроны различного типа, в частности, ударные и снаряженные осколочными боеприпасами.

"Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма, но враг не оставляет намерений вытеснить наши подразделения с левобережья Днепра. За прошедшие сутки он совершил более 30 попыток неудачных штурмовых действий. Атаки были отбиты, враг отступил, получив большие потери. Наши защитники продолжают удерживать позиции, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - говорится в сообщении.

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В частности, за прошедшие сутки ликвидирован 41 оккупант, уничтожены три реактивные системы залпового огня "Ураган", три транспортно-заряжающих машины для перевозки реактивных боеприпасов, четыре пушки, два FPV-дрона, единица автомобильной техники, два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА.

В то же время за прошедшие сутки противник нанес восемь авиационных ударов с применением более 30 управляемых авиабомб по населенным пунктам левого и правого берегов Днепра. В частности, атакованы Крынки и Ольговка.

"Враг методично давит артиллерией, держит под обильным огнем Херсон, там зафиксировано девять обстрелов. Также он обстрелял Тягинку, Станислав, Шляховое, Антоновку, Берислав на правом берегу Херсонщины. С Кинбурнской косы противник ударил по Очакову и Днепровскому в Николаевской области", - рассказали в Силах обороны.

В результате российской агрессии получили ранения четыре гражданских лица в Херсонской области. Повреждены около десятка частных домохозяйств, промышленное предприятие и прилегающая линия газоснабжения.

Кроме того, сейчас пять боевых кораблей вражеского флота продолжают маневрировать вблизи побережья РФ и временно оккупированной территории АР Крым: четыре из них в Черном море и один – в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Ситуация на юге Украины - что известно

Враг стремится выбить ВСУ с позиций на левобережье Днепра. Накануне российские захватчики совершили восемь попыток штурмовых действий.

Также стало известно, что после длительного перерыва в акватории Черного моря на боевом дежурстве появился российский ракетоноситель.

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