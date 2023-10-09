Для взятия города в полуокружение военным необходимо установить контроль над двумя трассами, заявил Сазонов.

Украинские защитники сделали важный шаг к взятию Бахмута Донецкой области в полуокружение после успехов на южном фланге города. Об этом рассказал военный и политолог Кирилл Сазонов.

Как он отметил в эфире 24 канала, для того, чтобы взять город в полукольцо, украинским военным еще необходимо установить контроль над двумя автодорогами.

Общая обстановка на Бахмутском направлении является достаточно тяжелой. Российские оккупанты пытаются продвигаться на северном фланге, чтобы выйти на Часов Яр. Этот город находится на высоте, и поэтому его взятие сможет улучшить положение Бахмутской группировки оккупантов.

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Однако украинские войска отбивают вражеские атаки, не давая ему возможности обезопасить себя от окружения. Также в будущем Силы обороны могут продвинуться на Берховку, что поможет взять Бахмут в полукольцо.

Кроме того, для врага является очень болезненным постепенное продвижение украинских войск в районе Клещиевки и Андреевки, поскольку ВСУ установили огневой контроль над трассой на Горловку.

"Россияне пытаются приостановить украинское контрнаступление на Бахмут, но у них ничего не получается. Украине не нужно окружать город полностью – достаточно будет перерезать трассу на Горловку и хотя бы под огневой контроль трассу на Лисичанск", – добавил Сазонов.

Это затруднит обеспечение российских оккупационных войск вокруг города.

Война в Украине: важные новости

Пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что на востоке Украины снизилась активность боев. В то же время он отметил, что в ближайшее время россияне будут пытаться интенсифицировать там свои усилия.

Всего на фронте в течение суток произошло 34 боевых столкновения. Ситуация на востоке и юге страны остается сложной. В частности, россияне активизировались в районе Марьинки Донецкой области.

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