Это в определенной степени приближает ВСУ к ударам по Керченскому мосту.

Представитель Военно-Морских Сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что уничтоженный бойцами ГУР российский радиолокационный комплекс "Подлет" на территории временно оккупированного Крыма был не первым, который удалось поразить.

"Это довольно серьезный комплекс, и он выполнял свою часть работы. Это также штучный товар, который является составляющей противовоздушной обороны россиян в Крыму. Любое уничтожение подобных систем является важным элементом, поскольку все эти системы работают в связке. Крым периодически подвергается ударам украинских систем вооружения, которые наводят там порядок. На пути этих средств остаются подобные системы. Но местные жители в Крыму периодически слышат результаты работы украинских сил", - рассказал Плетенчук в эфире "Эспрессо".

По его мнению, это также в определенной степени приближает ВСУ к ударам по Керченскому мосту. Спикер пояснил, что все, что касается российской военной логистики, является важным.

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"Керченский мост является критически важным для большой группировки в Крыму, участвующей в боевых действиях на территории Украины. Эта группировка нуждается в снабжении, а также обеспечивает другие группировки на юге Украины", - подытожил Плетенчук.

Уничтожение вражеской РЛС в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в результате успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет". По данным ГУР, мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется оккупантами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Впоследствии стало известно, что украинские разведчики поразили три российских радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что это "глаза" практически всей системы ПВО противника, а также штабов, осуществляющих определенное управление по направлениям.

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