Крымский мост уже должен вести отсчет до своего уничтожения.

Чтобы перебить российские комплексы ПВО в оккупированном Крыму, ВСУ должны держать постоянно высокие темпы ударов - желательно ежедневно. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 каналу.

Свитан отметил, что многодневные паузы в ракетных ударах по Крыму дают россиянам возможность перегруппироваться, рассредоточиться и переместить комплексы ПВО на новые позиции.

"Был задан темп ударов раз в сутки, так и должен он продолжаться. Россиянам хватает 1,5 - 2 суток для того, чтобы переместить комплексы с одного места на другое",- отметил аналитик.

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По словам Свитана, попытки россиян защитить Крымский мост с помощью дымовой завесы ничего не дадут. Он отметил, что современное оружие "фактически радиоуправляемое" и иногда даже имеет камеры для управления в режиме реального времени.

"Смысла в такой защите никакого нет. Списывают дым. Россияне даже на дыме могут воровать", - подчеркнул эксперт.

Удары ВСУ по Крыму: последние новости

Как писал УНИАН, спикер Военно-морской сил ВСУ Дмитрий Плетенчук призвал гражданских россиян как можно скорее покинуть Крым, поскольку это оккупированная территория Украины, где продолжаются боевые действия. Он отметил, что после недавней трагедии, когда российская ПВО убила нескольких человек на пляже, "не до всех дошло", что оккупированный полуостров является военным, а не туристическим объектом.

Также мы рассказывали, что россияне продолжают сознательно подвергать опасности отдыхающих в Крыму. Так в туристической зоне оккупированного Севастополя они установили ЗРК "Тор " - прямо между пляжами и аквапарками.

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