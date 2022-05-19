Он подчеркнул, что Россия не должна выиграть эту войну.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин пойдет на мирные переговоры только тогда, когда поймет, что не сможет победить Украину.

Об этом пишет Bild.

"Путин все еще верит, что он может бомбить и диктовать мир. Но он ошибается. Так же, как он ошибался в отношении решимости украинцев и единства наших союзов. Потому что украинцы его не принимают, и мы тоже", - заявил Шольц.

Канцлер отметил, что сейчас крайне важно усилить обороноспособность Украины.

"Только когда Путин поймет, что не может сломить обороноспособность Украины, он будет готов серьезно вести мирные переговоры", - сказал он.

Он подчеркнул, что общая цель заключается в том, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну.

"Украина должна выжить", - отметил Шольц.

Ранее канцлер Германии рассказал, о чем говорил по телефону с Путиным.

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