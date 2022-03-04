Там горят помещения учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявляет, что директор Запорожской атомной электростанции заверил, что сейчас ядерная безопасность объекта обеспечена.

Об этом говорится в заметке на странице Старуха в Facebook.

В другом своем сообщении Старух сообщил, что по данным руководителя ЗАЭС, горят помещения учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса.

"Руководством станции принято решение включить защиту. К счастью, админ корпус поврежден, но не загорелся. Коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы", - отметил Старух.

Напомним, что российские оккупанты в результате обстрелов попали уже в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могут начать ликвидацию пожара, ведь их расстреливают в упор.

В Министерстве иностранных дел Украины предупреждают взрыв на Запорожской АЭС, который может произойти через пожар от обстрелов российских войск, будет в 10 раз мощнее аварии на Чернобыльской АЭС.

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