В результате примерно недели уличных боев враг понес потери в мотивированной подготовленной пехоте.

С 4 апреля самое дальнее продвижение русских войск на самом главном участке на Донбассе составило 25 км.

Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

"Вторая армия мира бьется за гаражный кооператив на востоке Северодонецка и наконец-то его взяла... Ну как взяла?! Мы же его специально делали как ловушку: затащили туда их части, сконцентрировали усилия и ударили со всех сторон. В результате примерно недели уличных боев они понесли потери в мотивированной подготовленной пехоте. А когда мы поняли, что задача выполнена - отошли из Северодонецка", - объяснил он.

В настоящее время русские войска сконцентрировали войска порядка более 20 БТГ в направлении Попасной и Лисичанска, добавил Арестович: "Частью движутся в сторону Бахмута, частью на перерезание дорог и частью подошли к южным окраинам Лисичанска. Там сейчас идут бои".

"Лисичанск мы удерживаем пока. С одной стороны, ситуация кажется тревожной, потому что между северной российской группировкой (за Северским Донцом) и южной всего 18 км. С другой, сохраняется управление, командование действует соответственно замыслу... Ситуация управляемая, хотя весьма сложная", - уверяет Арестович.

Советник главы ОП отметил, что вопрос в том, какую цену российское военно-политическое командование платит за оккупацию небольшого города.

"За все время "взятия" Северодонецка российские войска провели 4 ротации. И те, кто уходил, имели 40-70% потерянной техники и состава в БТГ. Нельзя такую цену платить за тактический успех", - сказал он.

Кроме того, даже если врагу удастся захватить Луганскую область, в Донецкой его ждет еще "четыре Лисичанска".

"Что будет с Донецкой областью? Там их ждет четыре "Лисичанска". Представляете перспективы их взятия? А Славянск подготовлен к обороне так же, как и Краматорск. Армия сотрется такими темпами... Они (русские - УНИАН), конечно, прут. В течение года при сохранении таких темпов они пройдут еще 75 км", - добавил Арестович.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на оккупации Лисичанска - последнего бастиона на пути захвата всей Луганской области. Сейчас в тех районах продолжаются бои.

С 25 июня оккупанты продвинулись на 2 км возле Лисичанского НПЗ к югу от города, пишут британские разведчики.

На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС.

Русские войска продолжают ракетный террор украинских городов, не считаясь с жертвами среди гражданских. Сегодня утром враг ударил по многоэтажке Николаева, а ракета, выпущенная в сторону Одесской области, была перехвачена силами ПВО.

В боях ВСУ ликвидировали уже 35 450 оккупантов и уничтожили тысячи единиц техники.