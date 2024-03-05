Бойцы ГУР уничтожили корабль РФ "Сергей Котов" / скриншот

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало запись перехваченного разговора российских военных об уничтожении корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов",

Отмечается, что детали потопления судна на записи озвучивает командир 184-й бригады кораблей охраны водного района РФ, в чьем подчинении находился патрульный катер.

По его словам, "Котов" нес "боевое дежурство по притововоздушной обороне", атаковали его около 00:50 5 марта.

"Был атакован 5 БЭКами (безэкипажными катерами). Не знаю, как там боролись они с ними 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" 5 БЭКов. Там и вертолет был, сам корабль, бл***ь, с вооружением, АК-176 630", - заявляет он на опубликованной записи.

"Сергей Котов" потоплен

Напомним, как писал УНИАН, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль РФ "Сергей Котов".

Отмечалось, что в результате удара морскими дронами MAGURA V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов и затонул.

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