Корабль потопили в ночь на 5 марта.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало запись перехваченного разговора российских военных об уничтожении корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов",

Отмечается, что детали потопления судна на записи озвучивает командир 184-й бригады кораблей охраны водного района РФ, в чьем подчинении находился патрульный катер.

По его словам, "Котов" нес "боевое дежурство по притововоздушной обороне", атаковали его около 00:50 5 марта.

"Был атакован 5 БЭКами (безэкипажными катерами). Не знаю, как там боролись они с ними 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" 5 БЭКов. Там и вертолет был, сам корабль, бл***ь, с вооружением, АК-176 630", - заявляет он на опубликованной записи.

"Сергей Котов" потоплен

Напомним, как писал УНИАН, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль РФ "Сергей Котов".

Отмечалось, что в результате удара морскими дронами MAGURA V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов и затонул.

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