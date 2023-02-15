Семья Мкртчан закупила очередные пять дронов "DJI Mavic 3" для нужд бойцов из батальона "Днепр-1", являющегося частью в составе Национальной гвардии Украины. Представитель семьи Рафаэль Мкртчан лично встретился с представителем подразделения Максимом Березой, которому и передал снаряжение.

"Знаю, как желанны эти птички высокого полета на линии фронта. Наша семья уже передавала украинским воинам "DJI Mavic 3". В этот раз выполнили заказ друзей из "Днепра-1". Мы счастливы подарить героям глаза, которые усиливают их позиции на поле боя. Это – наш вклад в большую украинскую победу", - подчеркнул Рафаэль Мкртчан.

По словам Максима Березы, "DJI Mavic 3" является оптимальным для нужд воздушной разведки и позволяет выполнять основные типы задач. "Наличие таких дронов в подразделении сохраняет украинские жизни и позволяет наносить врагу большие потери", - подчеркнул комбат.

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Справка:

"DJI Mavic 3" применяется в основном для воздушной разведки. Он оборудован качественными камерами и способен улетать на несколько километров от оператора. Полетное время – 46 минут. "Mavic 3" можно переделать и на ударный дрон.

Заметим, что другой представитель семьи – Эдуард Мкртчан в настоящее время служит в одном из боевых подразделений в Донеччине. Его благотворительный фонд регулярно передает в Бахмут, Краматорск, другие города области строительные материалы, продукты, медикаменты. С начала полномасштабного вторжения Фондом передано гуманитарной помощи на более чем 24 млн гривен. В рамках проекта "Согрей Украины" Фондом передано 127 генераторов и около 2000 металлических печей.