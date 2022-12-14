Специальная мобильная группа зафиксировала 64 факта сексуального насилия со стороны российских оккупантов на деоккупированной части Херсонской области.
Это больше, чем в других освобожденных областях Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что выяснением этих фактов на Херсонщине занимается специальная мобильная группа, которая уже дважды посетила регион.
В составе этой группы – прокуроры, полицейские, психологи и эксперты Global Rights Compliance. В течение 7-11 декабря они посещали освобожденные населенные пункты и документировали случаи преступлений российских военных. Предыдущий выезд состоялся в октябре.
Отмечается, что среди наиболее распространенных фактов СНПК – принудительное обнажение, изнасилование, пытки электротоком гениталий.
"Наша основная задача – выявить факты сексуального насилия, совершенные российскими военными. Получаем такую информацию во время общения с населением, главами общин, местным медперсоналом. Помогает, что в составе мобильной группы есть женщины и психологи", - пояснил заместитель начальника управления превентивной деятельности – начальник отдела участковых офицеров полиции Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Андрей Хурс.
Мобильную группу сопровождали эксперты Global Rights Compliance – организации, специализирующейся на международном гуманитарном, уголовном праве и защите прав человека в зонах конфликтов по всему миру. Эксперты используют этот опыт для внедрения лучших практик, в центре которых – помощь пострадавшим от СНПК.
Сексуальное насилие со стороны российских оккупантов
Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Офисе генпрокурора сообщили, что с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину уже установлено 154 факта сексуального насилия в отношении местного населения со стороны российских военнослужащих.
В частности, на Херсонщине военнослужащие РФ в течение четырех месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта систематически обнажали и применяли пытки - ее обливали кипятком.