Выяснением этих фактов на Херсонщине занимается специальная мобильная группа, которая уже дважды посетила регион.

Специальная мобильная группа зафиксировала 64 факта сексуального насилия со стороны российских оккупантов на деоккупированной части Херсонской области.

Это больше, чем в других освобожденных областях Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что выяснением этих фактов на Херсонщине занимается специальная мобильная группа, которая уже дважды посетила регион.

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В составе этой группы – прокуроры, полицейские, психологи и эксперты Global Rights Compliance. В течение 7-11 декабря они посещали освобожденные населенные пункты и документировали случаи преступлений российских военных. Предыдущий выезд состоялся в октябре.

Отмечается, что среди наиболее распространенных фактов СНПК – принудительное обнажение, изнасилование, пытки электротоком гениталий.

"Наша основная задача – выявить факты сексуального насилия, совершенные российскими военными. Получаем такую информацию во время общения с населением, главами общин, местным медперсоналом. Помогает, что в составе мобильной группы есть женщины и психологи", - пояснил заместитель начальника управления превентивной деятельности – начальник отдела участковых офицеров полиции Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Андрей Хурс.

Мобильную группу сопровождали эксперты Global Rights Compliance – организации, специализирующейся на международном гуманитарном, уголовном праве и защите прав человека в зонах конфликтов по всему миру. Эксперты используют этот опыт для внедрения лучших практик, в центре которых – помощь пострадавшим от СНПК.

Сексуальное насилие со стороны российских оккупантов

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Офисе генпрокурора сообщили, что с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину уже установлено 154 факта сексуального насилия в отношении местного населения со стороны российских военнослужащих.

В частности, на Херсонщине военнослужащие РФ в течение четырех месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта систематически обнажали и применяли пытки - ее обливали кипятком.

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