Данилов напомнил, что Россия - страна-агрессор.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что РФ накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" на юге Украины.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу", пишет ТСН.

Он отметил, что бороться на местах с пропагандой РФ должны в том числе местные власти.

"Мне на пресс-конференции одна девушка задала вопрос о развертывании российской сети в Николаеве. Мэр города говорит: "Я ни на что влиять не могу". Знаете, это настолько странная позиция!" - высказался Данилов.

По его словам, "все должны понимать, что сегодня в современном мире происходит, от депутата сельского, поселкового, городского совета до мэра такого города как Николаев".

"Друзья, опомнитесь! Россия - страна-агрессор. Любой человек, который начинает здесь разворачивать и влиять на выборы... Мы должны на корню все это прекращать", - продолжил чиновник.

Он добавил, что с 1994 года наблюдал за российским влиянием в родном Луганске.

"Они, как хищники, начали расползаться везде. Чем закончилось? Закончилось тем, что РФ из Ростовской области начала войну. "Градом" лупила по украинской территории. А сейчас кто-то говорит о "конфликте". О каком "конфликте" вы говорите, представители РФ? Это война с РФ, изнутри поддерживаемая людьми, для которых Путин до сих пор является тем, чем он для них является", - подытожил Данилов.

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Автор: Юрий Годован